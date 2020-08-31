«بايدن» يدين أعمال العنف في بورتلاند وتعامل «ترامب» مع الأزمة

وصف جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات بمدينة بورتلاند في ولاية أوريجون في شمال غرب الولايات المتحدة بأنها غير مقبولة.وحث بايدن ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الاثنين ـ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكف عن ما وصفه "تشجيعه الأهوج" لها بعد مقتل شخص خلال اشتباكات بين جماعات متناحرة.مضيفا أنه لا يجب أن تصبح البلاد في حرب مع نفسها.وتشهد مدينة بورتلاند احتجاجات يومية منذ نحو ثلاثة أشهر عقب مقتل المواطن جورج فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، بعد أن جثا شرطي من مينيابوليس بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في مايو الماضي.