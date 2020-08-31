رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يشير إلى الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب في أمريكا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:14 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب المنتشر في البلاد حاليا.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف الذي يديره الديمقراطيون، في المدن حيث الجريمة، هي استخدام القوة".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس ترامب، على خلفية الاضطرابات في بورتلاند الأمريكية، عمدة هذه المدينة، تيد ويلر، إلى استخدام الحرس الوطني لوقف أعمال الشغب والعنف في المدينة، وشجب ترامب تصرفات المتظاهرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

مفاجآت في جريمة ذبح شقيقتين بقنا

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

رابط البوابة المصرية للتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«30 يوم تحدي».. الرياضة تجمع المصريين على قلب رجل واحد

منوعات

مصرع 29 شخصًا بانهيار مطعم خلال حفل بالصين

ميسى بزى تشى جيفارا فى ساحة كتالونيا

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31-8-2020

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل

مقالات الرأي
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
المزيد

الثقافة

المركز الروسى بالإسكندرية: تنظيم فعاليات وأنشطة مميزة خلال سبتمبر

أدباء الأقاليم: الشللية والمحسوبية تسيطران على الواقع الثقافي

زواج أديب نوبل: عائلة إقطاعية تكفلت بزواجه.. وجاهين برئ من كشف سره

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات