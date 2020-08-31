ترامب يشير إلى الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب في أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوة هي الطريقة الوحيدة لوقف أعمال الشغب المنتشر في البلاد حاليا.وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "الطريقة الوحيدة لإيقاف العنف الذي يديره الديمقراطيون، في المدن حيث الجريمة، هي استخدام القوة".وفي وقت سابق، دعا الرئيس ترامب، على خلفية الاضطرابات في بورتلاند الأمريكية، عمدة هذه المدينة، تيد ويلر، إلى استخدام الحرس الوطني لوقف أعمال الشغب والعنف في المدينة، وشجب ترامب تصرفات المتظاهرين.