إصابات كورونا تصل إلى 268 ألفا في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 268 ألفا و218 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35477 حالة، وتعافى 208 آلاف و536 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.