فحص 7 ملايين سيدة ضمن «صحة المرأة».. وإدراجها بتطبيق «صحة مصر»

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، فحصت ما يقارب 7 ملايين سيدة منذ إنطلاق المبادرة.وأوضح لـ "الدستور" إن المبادرة مستدامة وتقدم خدمات الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان، حيث تستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعيىة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.وأكد المتحدث الرسمى للوزارة، أنه يتم تقديم خدمات المبادرة من خلال 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا ماعدا الجمعة، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 101 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة برقم 15335.وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.وأضاف أن وزيرة الصحة وجهت بزيادة فعالية التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتشمل كافة العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات من طبيبات وممرضات وفنيات.