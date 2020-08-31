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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» توضح تفاصيل إزالة مزرعة تغذى «قراميط على حيوانات نافقة»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:16 ص
مزرعة قراميط
مزرعة قراميط
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور خالد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن الهيئة لا تمتلك أي "مزارع قراميط" في الدقهلية، وأن تلك المقامة وتتغذى على حيوانات نافقة موجودة داخل أرض زراعية وليست مرخصة من الهيئة، وتمت إزالتها من خلال أجهزة المحافظة، وهو مصير أي مزرعة مخالفة.

وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شرط تراخيص المزارع أن تكون التغذية سليمة ومن مصادر آمنة.

وأكد، أن أسماك القراميط في الأسواق سليمة وغير سامة، ولا تؤثر على المواطنين والبيئة، وأن الهيئة تقوم حاليا بعمل نماذج إرشادية في المزارع لإنتاج من 10 إلى 12 طنا للفدان من أسماك القراميط من خلال إنتاج بغذاء سليم للمواطن المصري.

وكانت أجهزة محافظة الدقهلية قد ضبطت مزرعة قراميط في مركز بني عبيد بالدقهلية بعمق مترين، ووجود كلاب ميتة، وعظام حيوانات نافقة، وريش فراخ بالمزرعة المقامة على مساحة 350 مترًا وسط الأرض الزراعية، واكتشف أنه يتم تغذية القراميط على تلك المخلفات وأحشاء الطيور.

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