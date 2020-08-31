إصابات كورونا بأمريكا تقترب من 6 ملايين حالة

أظهر إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز أنّ الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة باتت تقترب من عتبة الستّة ملايين.وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقرًا، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5،993،668.واستنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183،034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2،153،939 شخصًا.والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.