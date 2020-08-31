عدد إصابات كورونا باليونان يتجاوز 10 آلاف حالة

أعلنت السلطات الصحية اليونانية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 10 آلاف حالة، تم الإبلاغ عن أكثر من نصفها الشهر الجاري.وأكدت السلطات إصابة 157 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 41 حالة قادمة من الخارج، كما تم تسجيل حالتي وفاة.وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن 10 آلاف و134 شخصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 262 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.