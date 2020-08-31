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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد إصابات كورونا باليونان يتجاوز 10 آلاف حالة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:39 ص
كورونا باليونان
كورونا باليونان
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية اليونانية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 10 آلاف حالة، تم الإبلاغ عن أكثر من نصفها الشهر الجاري.

وأكدت السلطات إصابة 157 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 41 حالة قادمة من الخارج، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن 10 آلاف و134 شخصًا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 262 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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