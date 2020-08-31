برلمان مقدونيا الشمالية يوافق على تولى زوران زاييف رئاسة الوزراء

وافق المشرعون في مقدونيا الشمالية على تولي زوران زاييف رئاسة الوزراء، حيث وافق 62 نائبًا مقابل رفض 51 تولي زوران المنصب مرة أخرى، وفقًا لتقارير إعلامية من العاصمة سكوبيه.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" من المقرر أن يعود زاييف إلى منصبه بعد أن تركه في يناير، في أعقاب صفقة أبرمها هذا الشهر بين حزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للتكامل، وهو أكبر حزب يمثل العرقية الألبانية.ويتضمن برنامج زاييف تعيين رئيس وزراء من أصل ألباني في نهاية مدة الحكومة. وجاء التصويت يوم الأحد بعد ساعات من النقاش.ووافق شركاء الائتلاف، الذين شكلوا الحكومة بالفعل خلال ولاية زاييف الأخيرة، أن يعين حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل شخصا للحكم خلال آخر 100 يوم من فترة الحكومة.وستكون هذه هي المرة الأولى منذ انفصال البلاد عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991 التي يتولي فيها ألباني منصب رئيس الوزراء،ويضغط الألبان من أجل المزيد من الحقوق منذ حصول البلاد على الاستقلال.