الصين: رئيس الشيوخ التشيكى سيدفع «ثمنا باهظًًا» لزيارته تايوان

نقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن الدبلوماسي الكبير وانغ يي قوله إن ميلوس فيسترسيل رئيس مجلس الشيوخ التشيكي "سيدفع ثمنًا باهظًا" لخرقه مبدأ صين واحدة من خلال قيامه بزيارة رسمية لتايوان.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان فيسترسيل قد وصل إلى تايبه يوم الأحد وقال إن زيارته ستشجع العلاقات التجارية مع تايوان وإن جمهورية التشيك لن ترضخ لاعتراضات بكين.