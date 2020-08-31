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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعطل موقع بورصة نيوزيلندا لليوم الخامس بسبب الهجمات الإلكترونية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:19 ص
بورصة نيوزيلندا
بورصة نيوزيلندا
وكالات
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تعطل الموقع الإلكتروني للبورصة النيوزيلندية، لليوم الخامس على التوالي بسبب استمرار الهجمات الإلكترونية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قبل لحظات من تعطل الموقع، قالت بورصة نيوزيلندا، الشركة المسؤولة عن تشغيل سوق الأسهم، إنه تم وضع خطط طوارئ للسماح بمواصلة التداول في حال حدوث هجوم إلكتروني آخر.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة نيوزيلندا مارك بيترسون في بيان إن البورصة أوقفت التداول أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة بعد استمرار الهجمات الإلكترونية.

وتابع أن، الهجمات أثرت على قدرة البورصة على نشر بيانات السوق للجمهور.

وأضاف أنه "في مثل هذه الأوقات، اتخذت بورصة نيوزيلندا قرارا بوقف التداول بالسوق من أجل الحفاظ على تكامل السوق".

وقال بيترسون إن الهجمات كانت "من بين الأكبر" وأكثرها تطورا على الإطلاق في نيوزيلندا.

وأضاف أن، الشركة كانت تعمل مع مزود خدمة الشبكة والحكومة، وكذلك أكامي تكنولوجيز، من أجل تنفيذ تدابير أمنية إضافية.

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