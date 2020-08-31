«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

تسبب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى فى حالة من الغضب بين رواد "السوشيال ميديا" لاعتداء سيدة على ضابط شرطة برتبة مقدم داخل إحدى المحاكم بالقاهرة، لرفضه دخولها بدون كمامة.وأظهر مقطع الفيديو السيدة وهى تعترض على طلب الضابط بارتدائها الكمامة، لترد عليه: "أنا مستشار وعضو أمم متحدة".وطالبها الضابط بإخراج كارنيه عملها إلا أنها رفضت قائلة: "والله ما هتاخد كارنيهي"، ليرد عليها الضابط: "انتي بتصوري ومش لابسة كمامة هضطر أجيب الشرطة النسائية وأكلبشك".ولم تكتف السيدة بهذا الأمر حيث ردت على الضابط بالسب والشتم وقامت بنزع الكتافة من على البدلة الميرى، بعد أن قام بأخد هاتفها لعدم التصوير.