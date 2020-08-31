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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مناورات بحرية روسية بين شبه جزيرتى تشوكوتكا وألاسكا

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:35 ص
سفن حربية
سفن حربية
وكالات
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نفذت القوات البحرية الروسية مناورات «درع المحيط» بمشاركة طائرات وسفن حربية وغواصات ووحدات برية ساحلية في المنطقة البحرية بين شبه جزيرتي تشوكوتكا وألاسكا.

تأتي هذه التدريبات ضمن المرحلة الرئيسية لمناورات «درع المحيط» العسكرية البحرية، ويشارك فيها أسطول المحيط الهادئ والأسطول الشمالي وأسطول البلطيق بـ50 سفينة حربية وسفينة دعم، إضافة إلى الطيران البحري، حسبما أفاد وكالة أنباء« تاس».

وقال القائد العام للقوات البحرية في الجيش الروسي نيقولاي يفميموف، إن تدريبات كبيرة وموجهة كهذه هي الأولى من نوعها التي يجريها الجيش في المنطقة القطبية الشمالية.

وأضاف: «نعود إلى القطب الشمالي، وهذه هي ميزة التدريبات الحالية، وجهة التركيز الرئيسة للتدريبات هي تشوكوتكا، يخضع قطاع القطب الشمالي لسيطرة القوات المسلحة الروسية ونقوم بعزيز وجودنا هنا لدفع التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة إلى الأمام».

وانطلقت مناورات «درع المحيط» في 3 أغسطس من بحر البلطيق لتشمل لاحقًا مناطق أخرى شمال وشرقي البلاد.

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