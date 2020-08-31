الصين بلا إصابات جديدة محلية بكورونا لليوم الـ15

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها قادمة من الخارج، وبذلك تظل البلاد دون إصابات محلية لليوم الخامس عشر على التوالي.وأضافت أن عدد الحالات المصابة التي لم تظهر عليها أعراض الفيروس ارتفعت إلى 19 حالة بعدما كانت عند 4 حالات في اليوم السابق.ويبلغ إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن عدوى كورونا في الصين حتى الآن 85048 حالة، في حين يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.