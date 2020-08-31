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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: ترامب يشجع عنف بورتلاند «بشكل أهوج»

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:24 ص
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
وكالات
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وصف جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون بأنها غير مقبولة، وحث الرئيس دونالد ترامب على الكف عن "تشجيعه الأهوج" لها بعد مقتل شخص خلال اشتباكات بين جماعات متناحرة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، اجتاحت مظاهرات ضد العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل المواطن الأسود جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما بعد أن جثا شرطي من منيابوليس بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في مايو.

ويشهد وسط مدينة بورتلاند احتجاجات كل ليلة منذ نحو ثلاثة أشهر عقب موت فلويد وقالت الشرطة هناك إنها قامت بعدة اعتقالات بعد مقتل شخص بالرصاص مساء السبت.

وقال بايدن، في بيان، "أدين العنف بكافة أشكاله من أي شخص سواء من اليسار أو اليمين، وأتحدى دونالد ترامب أن يفعل المثل".

وأضاف: "يجب ألا نصبح بلدًا في حرب مع نفسه".

وقال: "ما الذي يعتقد الرئيس ترامب أن يحدث عندما يواصل الإصرار على تأجيج نيران الكراهية والانقسام في مجتمعنا ويستخدم سياسات الخوف لتحريض أنصاره؟ أنه يشجع بشكل أهوج العنف".

وينفي الجمهوريون سعي ترامب لتفاقم أعمال العنف من خلال خطاب تحريضي ويقولون إنه يريد استعادة القانون والنظام ويتهمون رؤساء البلديات وحكام الولايات الديمقراطيين بفقد السيطرة على المدن التي تعصف بها المظاهرات والتي شهدت تفجرًا لأعمال العنف والحرق والنهب.

وقال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب، إن بايدن ظل مكتوف اليدين لأشهر رافضا إدانة العنف والفوضى من قبل حلفائه في المدن التي يحكمها الديمقراطيون.

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