محافظ كفر الشيخ: تحقيق عاجل فى واقعة سقوط طفل بـ«بلاعة»

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحويل واقعة سقوط الطفل أحمد محمد رزق، 4 سنوات، من عزبة عمرو بمطوبس، داخل بلاعة للتحقيق، مؤكدًا أن ما حدث إهمال لا يمكن السكوت عليه وخطأ لا يرضاه لحفيده، ولن يترك حقه.كما قرر المحافظ تحويل المسئولين والمتسببين في الواقعة للتحقيق، وإرسال سيارة إسعاف لمنزل الطفل بعزبة عمرو، لنقله لمستشفى كفر الشيخ العام، لإجراء الآشعة اللازمة له.وكلف محافظ كفر الشيخ الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، وأحمد اللوزي مدير إدارة العلاقات العامة، بمتابعة نقل الطفل من منزله للمستشفى، وأنه سيستقبل الطفل ووالده، للاطمئنان عليه، مؤكدًا لوالد الطفل في اتصال هاتفي أن حق نجله لن يتركه ولن يرضى بالإهمال.