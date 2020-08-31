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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنك دنماركى يحصّل مبالغ زائدة من آلاف العملاء بسبب خطأ تقنى

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:21 ص
دانسك بنك
دانسك بنك
وكالات
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أفادت تقارير بأن مصرف "دانسك بنك" الدنماركي حصل مبالغ زائدة تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف كرون من شريحة من عملائه بسبب مشكلة في نظام تكنولوجيا معلومات صمم لحساب الديون المستحقة عليهم.

ونقلت قناة "تي في 2" عن روب دي رايدر، المسؤول التنفيذي عن خدمة العملاء في المصرف ومقره كوبنهاغن، أن البنك يعمل على تصحيح الخطأ الذي ضرب أكثر عملاء البنك ضعفا من حيث القدرة المالية في إطار سعيهم لسداد ديونهم.

وقال دي رايدر إن ذلك الخطأ تسبب في تحصيل مبالغ زائدة يصل مجملها إلى 50 مليون كرون (8 ملايين دولار)، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وتعود بعض الأخطاء إلى العام 1979، بينما حدث معظمها بعد العام 2004، حسب قناة "تي في 2".

وأفادت القناة ذاتها بأنه وفقا لوثائق داخلية كانت البيانات التي قدمها البنك إلى النظام معيبة للغاية لدرجة أنه يتعين الآن فحص أكثر من 100 ألف عميل لمعرفة ما إذا كانوا قد دفعوا الكثير للبنك.

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