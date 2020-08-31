أمين «البحوث الإسلامية» يشيد بدور القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب

أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في القضاء على عدد من البؤر التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأ لها، من أجل تحقيق الأمن في البلاد.وقال الأمين العام - إن "ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن من إنجازات مهمة في مسار المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التي دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية في مواجهة هذا العدو الغاشم الذي يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا".وأضاف عيّاد أن "ما يقوم به أبطال القوات المسلحة، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة في القضاء على العصابات الإجرامية التي تستهدف استقرار الوطن".وطالب عيّاد كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.