أمين «البحوث الإسلامية» يشيد بدور القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 05:04 ص
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أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في القضاء على عدد من البؤر التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأ لها، من أجل تحقيق الأمن في البلاد.
وقال الأمين العام - إن "ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن من إنجازات مهمة في مسار المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التي دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية في مواجهة هذا العدو الغاشم الذي يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا".
وأضاف عيّاد أن "ما يقوم به أبطال القوات المسلحة، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة في القضاء على العصابات الإجرامية التي تستهدف استقرار الوطن".
وطالب عيّاد كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.
وقال الأمين العام - إن "ما يقوم به رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في هذا الشأن من إنجازات مهمة في مسار المواجهة الحاسمة للإرهاب، يكشف عن الروح القتالية والثقة بالله التي دفعت هؤلاء الأبطال للتضحية بأرواحهم ودمائهم، لأجل أن تحيا مصر عزيزة أبية في مواجهة هذا العدو الغاشم الذي يستحل الدماء ولا يعرف للإنسانية طريقًا".
وأضاف عيّاد أن "ما يقوم به أبطال القوات المسلحة، يدعو إلى مزيد من الدعم والتأييد والمساندة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب، ودعم جهود الدولة في القضاء على العصابات الإجرامية التي تستهدف استقرار الوطن".
وطالب عيّاد كل مواطن مصري بأن يعي دوره وواجباته تجاه وطنه كل في موقعه وقدر استطاعته، وأن يكون سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه أن يثير الفتنة والوقيعة بين أبناء هذا الوطن وبين مؤسساته.