مصرع 29 شخصًا بانهيار مطعم خلال حفل بالصين

لقي 29 شخصًا مصرعهم وأصيب 28 آخرين جراء انهيار سقف مطعم في مدينة لينفن بمقاطعة شانشي شمالي الصين، خلال مأدبة احتفالية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، وقع الحادث صباح السبت عندما تجمع عشرات الأشخاص لحضور عيد ميلاد رجل عمره 80 عاما في مطعم الفندق المكون من طابقين.وانتشل فريق الإنقاذ 57 شخصًا من تحت أنقاض المبنى المنهار، وأكدت السلطات مصرع 29 منهم، فيما أصيب 7 أشخاص بجروح خطيرة و21 آخرين بجروح طفيفة وتم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.