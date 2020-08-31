«الأرصاد»: طقس اليوم حار على القاهرة نهارًا والعظمى 37 درجة
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:58 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا.
وليلًا، يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وقال الخبراء إن القاهرة والوجه البحري يتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 35%، والسواحل الشمالية عظمى 95% وصغرى 45%، وشمال الصعيد عظمى 75% وصغرى 22%، وجنوب الصعيد عظمى 35% وصغرى 14%.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 26
وادي النطرون 37 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 22
مطروح 30 22
السلوم 33 22
سيوة 36 22
بورسعيد 32 26
دمياط 32 26
الزقازيق 37 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 38 22
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 37 26
نخل 37 21
نويبع 36 25
طابا 36 25
كاترين 35 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 27
إدفو 42 28
أبو سمبل 41 26
الوادي الجديد 42 25
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28
وليلًا، يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وقال الخبراء إن القاهرة والوجه البحري يتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 35%، والسواحل الشمالية عظمى 95% وصغرى 45%، وشمال الصعيد عظمى 75% وصغرى 22%، وجنوب الصعيد عظمى 35% وصغرى 14%.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 32 26
وادي النطرون 37 25
طنطا 36 24
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 22
مطروح 30 22
السلوم 33 22
سيوة 36 22
بورسعيد 32 26
دمياط 32 26
الزقازيق 37 25
المنصورة 35 24
الإسماعيلية 38 22
السويس 37 24
العريش 34 23
رفح 33 23
رأس سدر 37 26
نخل 37 21
نويبع 36 25
طابا 36 25
كاترين 35 20
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 39 29
مرسى علم 38 29
الفيوم 37 24
بني سويف 38 24
المنيا 39 24
أسيوط 39 24
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 27
أسوان 42 27
إدفو 42 28
أبو سمبل 41 26
الوادي الجديد 42 25
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28