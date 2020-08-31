رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: 27 جامعة حكومية مميكنة خلال عام بتكلفة 4 مليارات جنيه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:11 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع التحول الرقمي بمنظومة التعليم يشمل تطوير وميكنة 27 جامعة حكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري 2020- 2012.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال مقابلة برنامج "المواجهة" على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تعمل على محاور أخرى إلى جانب ميكنة الجامعات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، منها ميكنة مستشفيات الجامعات الحكومية خلال العامين القادمين، وميكنة التراث، وأيضًا مشروع إدارة أملاك الدولة بمنظومة مميكنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال ميكنة الخدمات الحكومية وتدريب الكوادر البشرية من خلال بناء قاعدة واسعة من الكفاءات الفنية والتقنية في قطاع الاتصالات.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة أكثر من 100 ألف فرصة تدريب الشباب خلال العام الحالي بتكلفة 500 مليون جنيه من أجل تجهيز الشباب للعمل في السوق المحلية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن ميكنة خدمات الحكومة أصبح أمرًا حتميًا لمواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة الصادرات الرقمية وفتح فرص عمل جديدة علاوة على تخفيف المعاناة على المواطن المصري.

وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%، لافتًا إلى أنه من المقرر تقديم الخدمة التعليمية في تلك الجامعات خلال العام الدراسي المقبل.

وأوضح وزير الاتصالات أنه نتج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا فرصًا للتعلم والعمل عن بُعد، مشيرًا إلى أن التعلم عن بُعد أتاح للوزارة الفرصة لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهودها في مضاعفة فروع معاهد التدريب في المحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

تنسيق الكليات 2020.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«30 يوم تحدي».. الرياضة تجمع المصريين على قلب رجل واحد

منوعات

مصرع 29 شخصًا بانهيار مطعم خلال حفل بالصين

ميسى بزى تشى جيفارا فى ساحة كتالونيا

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31-8-2020

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل

مقالات الرأي
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
المزيد

الثقافة

المركز الروسى بالإسكندرية: تنظيم فعاليات وأنشطة مميزة خلال سبتمبر

أدباء الأقاليم: الشللية والمحسوبية تسيطران على الواقع الثقافي

زواج أديب نوبل: عائلة إقطاعية تكفلت بزواجه.. وجاهين برئ من كشف سره

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات