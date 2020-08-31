وزير الاتصالات: 27 جامعة حكومية مميكنة خلال عام بتكلفة 4 مليارات جنيه

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع التحول الرقمي بمنظومة التعليم يشمل تطوير وميكنة 27 جامعة حكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري 2020- 2012.وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال مقابلة برنامج "المواجهة" على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تعمل على محاور أخرى إلى جانب ميكنة الجامعات الحكومية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، منها ميكنة مستشفيات الجامعات الحكومية خلال العامين القادمين، وميكنة التراث، وأيضًا مشروع إدارة أملاك الدولة بمنظومة مميكنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال ميكنة الخدمات الحكومية وتدريب الكوادر البشرية من خلال بناء قاعدة واسعة من الكفاءات الفنية والتقنية في قطاع الاتصالات.ولفت الوزير إلى أن الوزارة تستهدف إتاحة أكثر من 100 ألف فرصة تدريب الشباب خلال العام الحالي بتكلفة 500 مليون جنيه من أجل تجهيز الشباب للعمل في السوق المحلية والعالمية.وأشار الوزير إلى أن ميكنة خدمات الحكومة أصبح أمرًا حتميًا لمواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة الصادرات الرقمية وفتح فرص عمل جديدة علاوة على تخفيف المعاناة على المواطن المصري.وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من جائحة كورونا استطاع أن يحقق خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 15.2%، لافتًا إلى أنه من المقرر تقديم الخدمة التعليمية في تلك الجامعات خلال العام الدراسي المقبل.وأوضح وزير الاتصالات أنه نتج عن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا فرصًا للتعلم والعمل عن بُعد، مشيرًا إلى أن التعلم عن بُعد أتاح للوزارة الفرصة لمضاعفة أعداد المتدربين بما يتكامل مع جهودها في مضاعفة فروع معاهد التدريب في المحافظات.