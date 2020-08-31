الحزب الحاكم بالجبل الأسود يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

مُنى حزب رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش بخسائر في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، لكن من المرجح أن يظل الحزب الأقوى فى البرلمان.وذكرت شركة "سي إي إم آي" لاستطلاعات الرأي، أنه وفقا لنتائج فرز حوالي 82 بالمئة من الأصوات، يتصدر الحزب الديمقراطي الاشتراكي "دي بي إس" بنسبة 34.2 بالمئة من أصوات الناخبين.وفي عام 2016، فاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي بنسبة 41 بالمئة من الأصوات.وحل تحالف المعارضة الموالي لصربيا بقيادة الجبهة الديمقراطية "دي إف" في المركز الثاني بنسبة 33.7 بالمئة.