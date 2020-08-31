ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية إلى السودان

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، برئاسة حمدي محمد مكي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وبناءً على مذكرتى معلومات مقدمتان من الرائد أحمد ضياء، رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين، وعبد الفتاح عبده، مسئول الأمن الجمركي بالمعبر، مفادهما اعتزام الراكبة "س. ع. ب"، سودانية الجنسية والمغادرة مع الأتوبيسات المتجهة إلى الخرطوم تهريب كمية من الأدوية البشرية.وبالعرض على حمدي محمد مكي، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكبة الشخصية، وتبين وجود 200 عبوة "درموفيت" و160 عبوة "ليكوسيد" مرهم، و600 شريط "كابرون" بكل شريط 10 أقراص و100 عبوة بخاخ "فنتولين" مخبأة داخل أمتعتها الشخصية.وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2020 وحرر المحضر محمود مختار.