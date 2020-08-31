أهالى كفر الصعايدة بالشرقية يودعون الشهيد محمد المعصراوى (صور)

في جنازة مهيبة يتقدمها أهالي مدينة منيا القمح، ومحمود المرسي رئيس المدينة، والمستشار العسكرى لمحافظة الشرقية، وجميع قادة القوات المسلحة، ودّعت اليوم كفر الصعايدة بمنيا القمح شهيد الواجب الوطني النقيب محمد عادل المعصراوي، الذي استشهد فداءً للوطن، واختلطت دماؤه بتراب أرض سيناء الطاهرة.وحضر المئات من الأهالي لتقديم واجب العزاء ومراسلة أسرة الشهيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يسكن الشهيد فسيح جناته.