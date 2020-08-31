عدد وفيات كورونا بالولايات المتحدة يقترب من 180 ألف شخص

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن أعداد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تقترب من 180 ألف شخص، في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الضحايا اليومية نتيجة المرض في بعض الولايات لأرقام غير مسبوقة.ولفتت الصحيفة إلى أن الأعداد الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة زادت على 6 ملايين شخص بداية الأسبوع الحالي.كانت تقارير صادرة خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن حجم الإصابة ارتفع إلى 1000 شخص على الأقل يوميًا؛ ما دفع الأعداد من المصابين بقوة فوق ما توقعه مسؤولون أمريكيون في مراحل سابقة من الجائحة.