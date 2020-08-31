الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الإثنين في تمام الخامسة مساء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.ويخوض الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز المقررة إقامتها يوم الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.وفاز الزمالك على إنبي بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي مساء الأحد، ليصل الفريق للنقطة رقم ٤٥ في البطولة.