طلاب الثانوية يؤدون امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل بالدور الثانى.. اليوم

يؤدى طلاب الثانوية العامة، شعبة العلوم، امتحان الدور الثاني في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) في الفترة الأولى، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية.فيكا يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.