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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 31-8-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:23 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 31-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي وبنك عودة مقابل ارتفاع اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التعمير والاسكان.

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

تراجع اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.86 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.95 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.97 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.97 جنيه.

سعر اليورو اليوم الإثنين 31-8-2020 في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري سجل اليورو أمام الجنيه للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.97 جنيه، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.97 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.96 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية للشراء 18.68 جينه وللبيع 18.97 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.97 جنيه.

أسعار اليورو اليوم

في المقابل، صعد سعر اليورو في البنك المركزي ليسجل للشراء 18.79 جينه وللبيع 18.96 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.70 جنيه، وفي بنك مصر إيران سجل للشراء 18.76 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، كما بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.77 جنيه وللبيع 18.97 جنيه.

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