التخطيط: الانتهاء من أعمال تغذية هضبة أسيوط بمياه الشرب بتكلفة 600 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من أعمال تغذية مدينة أعلى هضبة أسيوط بمياه الشرب بتكلفة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يتضمن الأعمال المدنية للمأخذ والرافع الأوسط بطاقة 100 ألف م3 يوم والمرحلة من الأعمال الكهرميكانيكية بطاقة 25 ألف م3 يوم والخط الناقل للمياة العكرة قطر 1000 مم بطول 17 كم، استكمال المرحلة الأولى من محطة تنقية المياة بطاقة 25 م3 يوم.وأشارت الوزارة، إلى أن حجم مخصصات المشروع بلغت 180 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2019-2020، أنفق منها 73 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 41%.