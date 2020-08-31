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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ريا أبى راشد تلفت الأنظار بـ«فستان بينك» (صور)

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:23 ص
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
سارة ساويرس
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تألقت الإعلامية ريا أبي راشد، فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفستان أنيق أبرز جمالها.

واختارت ريا فستانًا قصيرًا باللون البينك، وعلقت على الصورة قائلة: "لا يمكن أن تكون على خطأ أبدًا مع القليل من اللون البينك"، ونسقت معه صندل أنيق يناسب الصيف، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها.

ونالت هذه الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، حيث انهالت التعليقات الإيجابية على النجمة ريا أبي راشد التى ظهرت بطلة مختلفة وجذابة.

وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تليفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت رايا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم الممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.

ونستعرض فى الصور التالية أحدث إطلالة للإعلامية الشهيرة:

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