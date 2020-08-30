«تموين الإسكندرية» يعقد لجنة لفحص تظلمات أصحاب المخابز

ترأس المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لجنة التظلمات اليوم والتي عقدت بديوان عام المديرية، بحضور مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومدير إدارة شئون التموين، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومديرى الإدارات التموينية الفرعية، ممثل شعبة المخابز والتى ناقشت وفحصت جميع التظلمات التي قدمت من بعض اصحاب المخابز والفصل فيها.وشدد سعد الله، على مديرى الإدارات التموينية ضرورة متابعة الرقابة على المخابز والتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات الفنية والوزن المحدد من قبل الوزارة وتطبيق التوجيهات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن حتى تستمر مديرية تموين الإسكندرية فى تميزها فى إنتاج رغيف الخبز للمواطنين.