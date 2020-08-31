حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 31 أغسطس 2020
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:32 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًّا: يتميز هذا اليوم بكثرة الانشغالات، لكن قادر على التقدم، فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية.
عاطفيًّا: تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات، فالجو العام يشجع على التلاقي.
صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.
الثور
مهنيًّا: أدعوك منذ الآن إلى استغلال كل دقيقة في اليوم، فالأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة.
عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في علاقاتك العاطفية، فأنت بحاجة إلى تمتين الروابط.
صحيًا: تخل عن العادات السيئة الصحية، وحاول الالتزام بالأكل الصحي الذي يمدك بالمزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.
الجوزاء
مهنيًّا: ستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على أعصابك.
عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي، سوف تعيش أوقاتًا جميلة وعذبة، لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.
صحيًا: حاول الالتزام بإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة والكحول.
السرطان
مهنيًا: لن يخيّب الحظ املك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.
عاطفيًا: قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة.
صحيًا: عليك بالمزيد من التمارين الرياضية التي تقوي صحتك وتعمل على زيادة النشاط وحرق السعرات.
الأسد
مهنيًا: لا تزال الحظوظ إلى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك، إن فرص النجاح والتفوّق كبيرة جدًّا.
عاطفيًّا: تتعزز العواطف وتفيض حماسة وجاذبية تكون المعنويات عالية إجمالًا بسبب وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يؤجج نار العواطف.
صحيًا: ابتعد عن مصادر التهوية المباشرة حتى لا يسبب هذا إصابتك بالبرد والأنفلونزا.
العذراء
مهنيًّا: عليك أن تتحلّى بالمنطق والموضوعية، وبالطبع يتوجب عليك الاستشارة الحكيمة وجمع المعطيات.
عاطفيًّا: كن مترويًا وحكيمًا في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبًا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا.
صحيًا: عليك أن تلتزم بكل ما هو طعام صحي حتى تتمتع بصحة جيدة.
الميزان
مهنيًّا: ستتوالى التحركات بوتيرة سريعة، وستنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري، ولكن باستطاعتك مماشاتها والتكيّف معها.
عاطفيًّا: تتفاعل عاطفيًا بشكل مميز ويكون لك دور بناء في تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.
صحيًا: الصحة النفسية لا تتجزأ عن الصحة العامة، لذا من الضروري أن تتمتع بصحة نفسية جيدة.
العقرب
مهنيًّا: يوم ممتاز لتقوم بخطوة جريئة وقاضية، لن يقف بوجهك خصم بل سيتراجع أمام ثباتك أو يفشل خائبًا أمام ضغوطاتك.
عاطفيًّا: عدم الالتزام مع حبيب جديد أو بمشروع عاطفي دون درس وتحليل.
صحيًا: كلًا منا يمر بأزمات ومشكلات، ولكن عليك أن تتخطى هذه الأزمة دون التأثير على صحتك العامة والنفسية.
القوس
مهنيًا: تختلط عليك الأمور وتنهال عليك المواجهات الحرجة، مما يشير إلى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ.
عاطفيًا: يسود مناخ من الإيجابية والود والاسترخاء وتسمح الاجواء بالتقارب والمصالحة وحتى التفاهم.
صحيًا: من الممكن أن يثير حزنك مأزقك صحي سيقع به أحد أقاربك، لذا عليك أن تكون شجاع لمثل هذه المواقف.
الجدي
مهنيًّا: تحالفك الحظوظ بشكل كبير، ولا يجوز بالتالي إضاعة الوقت الثمين، لذلك ستتمتع بجوّ مشجّع جدًا.
عاطفيًّا: تتحسن الظروف وتختفي معظم ضغوط اليوم السابق تكون سعيدًا بكونك محط الثقة من قبل أحبائك.
صحيًا: كثرة ضغطك على أعصابك بسبب المشكلات المهنيه قد يؤثر عليك بشكل صحي فلا تجعل هذا يسيطر عليك.
الدلو
مهنيًّا: بالنسبة إلى مشاريعك وخياراتك فتتلقّى أخبارًا شيّقة، وسترافقك الإيجابيات، وتتحسّن العلاقات الاجتماعية والمهنية على السواء.
عاطفيًّا: في الشؤون الشخصية يجب أن تكون حذرًا جدًا، وقد تخوض تجارب مؤذية وجارحة تترك أثرًا كبيرًا.
صحيًا: لا تتردد في الحفاظ على صحتك من خلال دوام ممارسة الرياضة بشكل أساسي.
الحوت
مهنيًّا: تجد نفسك معظم الوقت مشغولًا ومرهقًا بمشاكلك الخاصة والعائلية.
عاطفيًّا: يتحدث هذا اليوم عن حالة عائلية او شخصية متأرجحة، وقد تشكك بنفسك أو تخشى من ارتكاب الأخطاء.
صحيًا: فكر في كل خطوة تقدم عليها تخص صحتك، والتزم بالدواء.
الحمل
مهنيًّا: يتميز هذا اليوم بكثرة الانشغالات، لكن قادر على التقدم، فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية.
عاطفيًّا: تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات، فالجو العام يشجع على التلاقي.
صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.
الثور
مهنيًّا: أدعوك منذ الآن إلى استغلال كل دقيقة في اليوم، فالأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة.
عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في علاقاتك العاطفية، فأنت بحاجة إلى تمتين الروابط.
صحيًا: تخل عن العادات السيئة الصحية، وحاول الالتزام بالأكل الصحي الذي يمدك بالمزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.
الجوزاء
مهنيًّا: ستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على أعصابك.
عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي، سوف تعيش أوقاتًا جميلة وعذبة، لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.
صحيًا: حاول الالتزام بإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة والكحول.
السرطان
مهنيًا: لن يخيّب الحظ املك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.
عاطفيًا: قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة.
صحيًا: عليك بالمزيد من التمارين الرياضية التي تقوي صحتك وتعمل على زيادة النشاط وحرق السعرات.
الأسد
مهنيًا: لا تزال الحظوظ إلى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك، إن فرص النجاح والتفوّق كبيرة جدًّا.
عاطفيًّا: تتعزز العواطف وتفيض حماسة وجاذبية تكون المعنويات عالية إجمالًا بسبب وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يؤجج نار العواطف.
صحيًا: ابتعد عن مصادر التهوية المباشرة حتى لا يسبب هذا إصابتك بالبرد والأنفلونزا.
العذراء
مهنيًّا: عليك أن تتحلّى بالمنطق والموضوعية، وبالطبع يتوجب عليك الاستشارة الحكيمة وجمع المعطيات.
عاطفيًّا: كن مترويًا وحكيمًا في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبًا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا.
صحيًا: عليك أن تلتزم بكل ما هو طعام صحي حتى تتمتع بصحة جيدة.
الميزان
مهنيًّا: ستتوالى التحركات بوتيرة سريعة، وستنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري، ولكن باستطاعتك مماشاتها والتكيّف معها.
عاطفيًّا: تتفاعل عاطفيًا بشكل مميز ويكون لك دور بناء في تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.
صحيًا: الصحة النفسية لا تتجزأ عن الصحة العامة، لذا من الضروري أن تتمتع بصحة نفسية جيدة.
العقرب
مهنيًّا: يوم ممتاز لتقوم بخطوة جريئة وقاضية، لن يقف بوجهك خصم بل سيتراجع أمام ثباتك أو يفشل خائبًا أمام ضغوطاتك.
عاطفيًّا: عدم الالتزام مع حبيب جديد أو بمشروع عاطفي دون درس وتحليل.
صحيًا: كلًا منا يمر بأزمات ومشكلات، ولكن عليك أن تتخطى هذه الأزمة دون التأثير على صحتك العامة والنفسية.
القوس
مهنيًا: تختلط عليك الأمور وتنهال عليك المواجهات الحرجة، مما يشير إلى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ.
عاطفيًا: يسود مناخ من الإيجابية والود والاسترخاء وتسمح الاجواء بالتقارب والمصالحة وحتى التفاهم.
صحيًا: من الممكن أن يثير حزنك مأزقك صحي سيقع به أحد أقاربك، لذا عليك أن تكون شجاع لمثل هذه المواقف.
الجدي
مهنيًّا: تحالفك الحظوظ بشكل كبير، ولا يجوز بالتالي إضاعة الوقت الثمين، لذلك ستتمتع بجوّ مشجّع جدًا.
عاطفيًّا: تتحسن الظروف وتختفي معظم ضغوط اليوم السابق تكون سعيدًا بكونك محط الثقة من قبل أحبائك.
صحيًا: كثرة ضغطك على أعصابك بسبب المشكلات المهنيه قد يؤثر عليك بشكل صحي فلا تجعل هذا يسيطر عليك.
الدلو
مهنيًّا: بالنسبة إلى مشاريعك وخياراتك فتتلقّى أخبارًا شيّقة، وسترافقك الإيجابيات، وتتحسّن العلاقات الاجتماعية والمهنية على السواء.
عاطفيًّا: في الشؤون الشخصية يجب أن تكون حذرًا جدًا، وقد تخوض تجارب مؤذية وجارحة تترك أثرًا كبيرًا.
صحيًا: لا تتردد في الحفاظ على صحتك من خلال دوام ممارسة الرياضة بشكل أساسي.
الحوت
مهنيًّا: تجد نفسك معظم الوقت مشغولًا ومرهقًا بمشاكلك الخاصة والعائلية.
عاطفيًّا: يتحدث هذا اليوم عن حالة عائلية او شخصية متأرجحة، وقد تشكك بنفسك أو تخشى من ارتكاب الأخطاء.
صحيًا: فكر في كل خطوة تقدم عليها تخص صحتك، والتزم بالدواء.