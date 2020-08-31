حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 31 أغسطس 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو



الحوت



مهنيًّا: يتميز هذا اليوم بكثرة الانشغالات، لكن قادر على التقدم، فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية.عاطفيًّا: تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات، فالجو العام يشجع على التلاقي.صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.مهنيًّا: أدعوك منذ الآن إلى استغلال كل دقيقة في اليوم، فالأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة.عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في علاقاتك العاطفية، فأنت بحاجة إلى تمتين الروابط.صحيًا: تخل عن العادات السيئة الصحية، وحاول الالتزام بالأكل الصحي الذي يمدك بالمزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.مهنيًّا: ستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على أعصابك.عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي، سوف تعيش أوقاتًا جميلة وعذبة، لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.صحيًا: حاول الالتزام بإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة والكحول.مهنيًا: لن يخيّب الحظ املك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.عاطفيًا: قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة.صحيًا: عليك بالمزيد من التمارين الرياضية التي تقوي صحتك وتعمل على زيادة النشاط وحرق السعرات.مهنيًا: لا تزال الحظوظ إلى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك، إن فرص النجاح والتفوّق كبيرة جدًّا.عاطفيًّا: تتعزز العواطف وتفيض حماسة وجاذبية تكون المعنويات عالية إجمالًا بسبب وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يؤجج نار العواطف.صحيًا: ابتعد عن مصادر التهوية المباشرة حتى لا يسبب هذا إصابتك بالبرد والأنفلونزا.مهنيًّا: عليك أن تتحلّى بالمنطق والموضوعية، وبالطبع يتوجب عليك الاستشارة الحكيمة وجمع المعطيات.عاطفيًّا: كن مترويًا وحكيمًا في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبًا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا.صحيًا: عليك أن تلتزم بكل ما هو طعام صحي حتى تتمتع بصحة جيدة.مهنيًّا: ستتوالى التحركات بوتيرة سريعة، وستنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري، ولكن باستطاعتك مماشاتها والتكيّف معها.عاطفيًّا: تتفاعل عاطفيًا بشكل مميز ويكون لك دور بناء في تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.صحيًا: الصحة النفسية لا تتجزأ عن الصحة العامة، لذا من الضروري أن تتمتع بصحة نفسية جيدة.مهنيًّا: يوم ممتاز لتقوم بخطوة جريئة وقاضية، لن يقف بوجهك خصم بل سيتراجع أمام ثباتك أو يفشل خائبًا أمام ضغوطاتك.عاطفيًّا: عدم الالتزام مع حبيب جديد أو بمشروع عاطفي دون درس وتحليل.صحيًا: كلًا منا يمر بأزمات ومشكلات، ولكن عليك أن تتخطى هذه الأزمة دون التأثير على صحتك العامة والنفسية.مهنيًا: تختلط عليك الأمور وتنهال عليك المواجهات الحرجة، مما يشير إلى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ.عاطفيًا: يسود مناخ من الإيجابية والود والاسترخاء وتسمح الاجواء بالتقارب والمصالحة وحتى التفاهم.صحيًا: من الممكن أن يثير حزنك مأزقك صحي سيقع به أحد أقاربك، لذا عليك أن تكون شجاع لمثل هذه المواقف.مهنيًّا: تحالفك الحظوظ بشكل كبير، ولا يجوز بالتالي إضاعة الوقت الثمين، لذلك ستتمتع بجوّ مشجّع جدًا.عاطفيًّا: تتحسن الظروف وتختفي معظم ضغوط اليوم السابق تكون سعيدًا بكونك محط الثقة من قبل أحبائك.صحيًا: كثرة ضغطك على أعصابك بسبب المشكلات المهنيه قد يؤثر عليك بشكل صحي فلا تجعل هذا يسيطر عليك.مهنيًّا: بالنسبة إلى مشاريعك وخياراتك فتتلقّى أخبارًا شيّقة، وسترافقك الإيجابيات، وتتحسّن العلاقات الاجتماعية والمهنية على السواء.عاطفيًّا: في الشؤون الشخصية يجب أن تكون حذرًا جدًا، وقد تخوض تجارب مؤذية وجارحة تترك أثرًا كبيرًا.صحيًا: لا تتردد في الحفاظ على صحتك من خلال دوام ممارسة الرياضة بشكل أساسي.مهنيًّا: تجد نفسك معظم الوقت مشغولًا ومرهقًا بمشاكلك الخاصة والعائلية.عاطفيًّا: يتحدث هذا اليوم عن حالة عائلية او شخصية متأرجحة، وقد تشكك بنفسك أو تخشى من ارتكاب الأخطاء.صحيًا: فكر في كل خطوة تقدم عليها تخص صحتك، والتزم بالدواء.