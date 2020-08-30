مصر تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، باستخدام طائرة مُخخفة دون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وجددت مصر تأكيدها الوقوف حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.