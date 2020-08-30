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الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت الإثنين 31 أغسطس 2020

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:31 م
برج الحوت
برج الحوت
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تجد نفسك معظم الوقت مشغولًا ومرهقًا بمشاكلك الخاصة والعائلية.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حالة عائلية أو شخصية متأرجحة وقد تشكك بنفسك أو تخشى من ارتكاب الأخطاء.

صحيًا: فكر في كل خطوة تقدم عليها تخص صحتك والتزم بالدواء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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