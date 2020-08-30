حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًّا: تحالفك الحظوظ بشكل كبير ولا يجوز بالتالي إضاعة الوقت الثمين، لذلك ستتمتع بجوّ مشجّع جدًا.عاطفيًّا: تتحسن الظروف وتختفي معظم ضغوط اليوم السابق تكون سعيدًا بكونك محط الثقة من قبل أحبائك.صحيًا: كثرة ضغطك على أعصابك بسبب المشكلات المهنية قد تؤثر عليك بشكل صحي فلا تجعل هذا يسيطر عليك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.