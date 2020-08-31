حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تختلط عليك الأمور، وتنهال عليك المواجهات الحرجة، مما يشير إلى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ.عاطفيًا: يسود مناخ من الإيجابية والود والاسترخاء وتسمح الأجواء بالتقارب والمصالحة وحتى التفاهم.صحيًا: من الممكن أن يثير حزنك مأزق صحي سيقع به أحد أقاربك، لذا عليك أن تكون شجاع لمثل هذه المواقف.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.