حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم ممتاز لتقوم بخطوة جريئة وقاضية، لن يقف بوجهك خصم بل سيتراجع أمام ثباتك أو يفشل خائبًا أمام ضغوطاتك.عاطفيًّا: عدم الالتزام مع حبيب جديد أو بمشروع عاطفي دون درس وتحليل.صحيًا: كل منا يمر بأزمات ومشكلات ولكن عليك أن تتخطى هذه الأزمة دون التأثير على صحتك العامة والنفسية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.