حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًّا: ستتوالى التحركات بوتيرة سريعة، وستنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري، ولكن باستطاعتك التكيّف معها.عاطفيًّا: تتفاعل عاطفيًا بشكل مميز، ويكون لك دور بناء في تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.صحيًا: الصحة النفسية لا تتجزأ عن الصحة العامة لذا من الضروري أن تتمتع بصحة نفسية جيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.