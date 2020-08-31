حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًّا: عليك أن تتحلّى بالمنطق والموضوعية، وبالطبع يتوجب عليك الاستشارة الحكيمة وجمع المعطيات.عاطفيًّا: كن مترويًا وحكيمًا في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبًا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا.صحيًا: عليك أن تلتزم بكل ما هو طعام صحي حتى تتمتع بصحة جيدة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.