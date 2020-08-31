حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: لا تزال الحظوظ الى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك، إن فرص النجاح والتفوّق كبيرة جدًّا.عاطفيًّا: تتعزز العواطف وتفيض حماسة وجاذبية تكون المعنويات عالية اجمالا بسبب وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يؤجج نار العواطف.صحيًا: ابتعد عن مصادر التهوية المباشرة حتى لا يسبب هذا إصابتك بالبرد والأنفلونزا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.