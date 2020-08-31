حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًّا: ستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على أعصابك.عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي، سوف تعيش أوقاتًا جميلةً وعذبًة لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.صحيًا: حاول الالتزام بإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بإرتداء الكمامة والكحول.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.