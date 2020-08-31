رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 31 أغسطس 2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:28 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًّا: ستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على أعصابك.

عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي، سوف تعيش أوقاتًا جميلةً وعذبًة لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.

صحيًا: حاول الالتزام بإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بإرتداء الكمامة والكحول.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

موضوعات متعلقة

انفجار كبير فى مطعم بالعاصمة الإماراتية أبوظبى

«تطور جديد» في واقعة تعدى سيدة على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

إخلاء سبيل بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بكفالة 2000 جنيه

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 .. ظهورها على الانترنت مساء اليوم

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

تفاصيل تعدى سيدة على ضابط شرطة فى محكمة مصر الجديدة

إخلاء سبيل بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بكفالة 2000 جنيه

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«30 يوم تحدي».. الرياضة تجمع المصريين على قلب رجل واحد

منوعات

أوامر بإخلاء نحو 60 ألف من سكان كاليفورنيا بسبب الحرائق

مصرع 29 شخصًا بانهيار مطعم خلال حفل بالصين

ميسى بزى تشى جيفارا فى ساحة كتالونيا

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31-8-2020

مقالات الرأي
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
المزيد

الثقافة

المركز الروسى بالإسكندرية: تنظيم فعاليات وأنشطة مميزة خلال سبتمبر

أدباء الأقاليم: الشللية والمحسوبية تسيطران على الواقع الثقافي

زواج أديب نوبل: عائلة إقطاعية تكفلت بزواجه.. وجاهين برئ من كشف سره

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات