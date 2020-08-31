حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًّا: أدعوك منذ الآن إلى استغلال كل دقيقة في اليوم، فالأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة لك.عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في علاقاتك العاطفية فأنت بحاجة الى تمتين الروابط.صحيًا: تخل عن العادات السيئة الصحية وحاول الالتزام بالأكل الصحي الذي يمدك بالمزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.