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القبلة

مرصد الإفتاء يؤكد دعمه للعمليات البطولية الاستباقية للقوات المسلحة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:19 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
أميرة العناني
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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من أغسطس حتى الأحد الموافق للثلاثين من الشهر نفسه لهذا العام.

حيث تمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم.

كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

وذكر المرصد نقلًا عن بيان القوات المسلحة أنه قد تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيريين شديدي الخطورة وبحوزتهما (2) بندقية آلية، و(5) خزانات، وحزام ناسف، وكذا نجحت في تصفية فرديين تكفيريين آخرين وإصابة فرد [تم إسعافه ويتلقى حاليًّا العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة ويجري استجوابه] عثر بحوزتهم على عدد (4) بندقية آلية و(6) خزانات وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

واختتم المرصد بيانه بتقديم خالص العزاء لأسر الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لأمن هذا الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تقدم المرصد بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكد دعمه الكامل لأبطال قواتنا المسلحة في سعيهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تزعزع أمن هـذا الوطن وتهدد سلامة أراضيه.

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