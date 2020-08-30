باعت 1.4 مليون قطعة.. كمامة مصنوعة من «الحشيش» تثير الجدل

أثارت إحدى الشركات الفرنسية جدلًا كبيرًا، بعد أن أعلنت طرح كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" يدخل في صناعتها نبات الحشيش.وأشارت التقارير إلى أن الشركة تقوم بإنتاج ما يقرب من ٥٠٠٠ كمامة بشكل يومي، ومن أبرز خصائصها ارتفاع نسبة تنقية الهواء الخارجي إلى ٨٩٪.ولفتت إلى أن الكمامة باعت 1.4 مليون قطعة.