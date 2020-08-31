مفاجأة.. 3 محافظات تستحوذ على 35% من تراخيص البناء

كشف تقرير رسمي حديث، أًصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا مطردا في تراخيص البناء السكني المنفذ بمحافظات الجمهورية خلال السنوات الخمس الماضية، ليتخطى إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة أكثر من 1.5 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، معظمها بواسطة القطاع الخاص بنسبة 66%.يأتي تقرير الإحصاء ليكشف كواليس قرار الحكومة وقف إصدار الترخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.ولفت تقرير جهاز الإحصاء إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية استحوذت وحدها على 35% من الوحدات السكنية المنفذة على مستوى جميع المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث جاءت فى المقدمة محافظة الجيزة بعدد 152.9 ألف وحدة سكنية خلال الفترة بين عامى 2015-2019، يليها محافظة المنوفية بعدد 141.2 ألف وحدة سكنية، ثم محافظة القاهرة بعدد 126.1 ألف وحدة سكنية.وبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بالغربية 80.3 ألف وحدة خلال الفترة بين عامي 2015 - 2019، ومحافظة الشرقية 72.7 ألف وحدة، سوهاج 50.7 ألف وحدة، أسيوط 39.4 ألف وحدة، والإسكندرية 31.6 ألف وحدة.كما أظهر التقرير أن أعداد الوحدات السكنية المنفذة بالمدن الجديدة بواسطة القطاع الخاص بلغت 170.9 ألف وحدة خلال السنوات الثلاث الماضية بين 2016 و2019، حيث جاءت القاهرة الجديدة فى المرتبة الأولى بعدد 25.2 ألف وحدة، يليها السادات بعدد 18.1 ألف وحدة، و10.1 ألف وحدة بدمياط الجديدة.