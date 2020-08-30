جامعة الأزهر تستعد لإطلاق مؤتمر دولي افتراضي لمواجهة كورونا

اجتمع الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات، بحضور الدكتورة أمانى الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة؛ لبحث آخر ترتيبات انعقاد المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية؛ لمواجهة جائحة كوفيد - 19 الذي تعقده جامعة الأزهر رافعا شعار "دعم أبطال مقدمى الخدمة الطبية" والذي سيعقد فى الفترة من ١ إلى ٣ سبتمبر ٢٠٢٠.وينطلق المؤتمر الافتراضي تحت مظلة جامعة الأزهر بمشاركة من جميع كليات الصيدلة بالأزهر والعديد من الجامعات المصرية، بحضور وزارى وسياسى من مسئولين عن ملف الصحة المصرية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية وبنك المعرفة المصرى في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة.واتفق الجميع على أهمية المؤتمر ودوره المحورى فى دعم أبطال الرعاية الصحية وتوعية بآخر مستجدات فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه، والإجراءات الواجب اتباعها فى حال تفاقم الوباء مجددا _ لا قدر الله _ خلال السنوات القادمة.وتدور محاور المؤتمر حول تطور أنظمة الرعاية الصحية والتطبيقات التكنولوجية في المجال الصحي والتعليمي وكذلك عرض التداعيات الصناعية والتأثيرات البيئية لجائحة كوفيد-19 دعما لأبطال الرعاية الصحية؛ نظرا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن.ويهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين كل الأطراف المعنية من مختلف المجالات، والتي تأثرت بجائحة كوفيد 19على مختلف المستويات، حيث يتم طرح الرؤى وعرض الممارسات الناجحة من مختلف دول العالم ومناقشة التحديات بمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين.ويشارك بالمؤتمر نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين من أمريكا وكندا وألمانيا وهولندا والهند وغانا والكاميرون وكوديفوار والامارات العربية المتحدة وغيرهم. ويتشرف المؤتمر بمشاركة معالي السفيرة سارا أجابور مفوضية الاتحاد الافريقي للعلوم والموارد البشرية والتكنولوجيا، وإيتيان إهيلي أمين عام إتحاد الجامعات الافريقية.وتناول الاجتماع أهمية عقد ورش العمل عقب المؤتمر فى المجالات الطبية والتوعوية المختلفة لزيادة المعرفة والوقاية من وباء كورونا المستجد.كما تناول الاجتماع عرض قيام إحدى دور النشر العلمية الكندية بتقديم جائزة النشر المجانى للابحاث المتميزة بالمؤتمر. يذكر ان المؤتمر يقام بمشاركة فعالة من الجهات البحثية والدولية والأكاديمية منها: منظمة الصحة العالمية، المعهد الدولي للأمراض المعدية بتكساس، الاتحاد الافريقي، اتحاد الجامعات الافريقية، بنك المعرفة المصري، معهد الفيروسات الطبي بجامعة ألم بألمانيا، مركز النانوتكنولوجي بجامعة زويل، الجامعة الالكترونية بغانا، جامعة كولورادو، دار نشر مالتي أدفانسد بكندا، أكاديمية البحث العلمي وجهاز شؤن البيئة والعديد من الجهات الدولية والمحلية المهتمة.كما تطرق الاجتماع عرض لخدمات المنصة الالكترونية للمؤتمر والتي تم تصميمها بدعم من بنك المعرفة المصري والتي تعد أول منصة لمؤتمر الكتروني لبنك المعرفة وكما وجه فضيلة رئيس الجامعة بتعزيز دور مؤسسة الازهر فى الدعاية السياحية لمصر وضرورة تقديم خدمة من خلال تقديم جولة سياحية افتراضية على موقع المؤتمر من خلال نشر العديد من الفيديوهات المتعلقة بأفضل المزارات السياحية فى مصر، والتى من خلالها يتعرف المتابعون من شتى بقاع العالم عن كنوز مصر السياحية دعما لهذا القطاع الهام.كما حرص رئيس الجامعة على التاكيد على أهمية عمل التغطية الاعلامية المناسبة لحجم المؤتمر والقيادات المشاركة به من خلال عرض كامل للمؤتمر (والذي سيبث على منصة زووم) على قنوات التليفزيون المحلية والعالمية وقنوات اتحاد الجامعات الإفريقية وبنك المعرفة المصرى، وكذلك نشر وقائع المؤتمر من خلال اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعى.وفي الجلسة الافتتاحية سيتم تكريم عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومها الرباط المدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلا لورانس مدير بنك المعرفة المصري.