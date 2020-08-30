رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تستعد لإطلاق مؤتمر دولي افتراضي لمواجهة كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:36 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
طباعة
اجتمع الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على المستشفيات، بحضور الدكتورة أمانى الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات بالقاهرة؛ لبحث آخر ترتيبات انعقاد المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للعلوم الصيدلية والطبية؛ لمواجهة جائحة كوفيد - 19 الذي تعقده جامعة الأزهر رافعا شعار "دعم أبطال مقدمى الخدمة الطبية" والذي سيعقد فى الفترة من ١ إلى ٣ سبتمبر ٢٠٢٠.

وينطلق المؤتمر الافتراضي تحت مظلة جامعة الأزهر بمشاركة من جميع كليات الصيدلة بالأزهر والعديد من الجامعات المصرية، بحضور وزارى وسياسى من مسئولين عن ملف الصحة المصرية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية وبنك المعرفة المصرى في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجامعة.

واتفق الجميع على أهمية المؤتمر ودوره المحورى فى دعم أبطال الرعاية الصحية وتوعية بآخر مستجدات فيروس كورونا وسبل الوقاية والعلاج منه، والإجراءات الواجب اتباعها فى حال تفاقم الوباء مجددا _ لا قدر الله _ خلال السنوات القادمة.

وتدور محاور المؤتمر حول تطور أنظمة الرعاية الصحية والتطبيقات التكنولوجية في المجال الصحي والتعليمي وكذلك عرض التداعيات الصناعية والتأثيرات البيئية لجائحة كوفيد-19 دعما لأبطال الرعاية الصحية؛ نظرا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة على مستوى العالم منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

ويهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين كل الأطراف المعنية من مختلف المجالات، والتي تأثرت بجائحة كوفيد 19على مختلف المستويات، حيث يتم طرح الرؤى وعرض الممارسات الناجحة من مختلف دول العالم ومناقشة التحديات بمشاركة نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين.

ويشارك بالمؤتمر نخبة من العلماء والشخصيات العامة والباحثين الدوليين من أمريكا وكندا وألمانيا وهولندا والهند وغانا والكاميرون وكوديفوار والامارات العربية المتحدة وغيرهم. ويتشرف المؤتمر بمشاركة معالي السفيرة سارا أجابور مفوضية الاتحاد الافريقي للعلوم والموارد البشرية والتكنولوجيا، وإيتيان إهيلي أمين عام إتحاد الجامعات الافريقية.

وتناول الاجتماع أهمية عقد ورش العمل عقب المؤتمر فى المجالات الطبية والتوعوية المختلفة لزيادة المعرفة والوقاية من وباء كورونا المستجد.

كما تناول الاجتماع عرض قيام إحدى دور النشر العلمية الكندية بتقديم جائزة النشر المجانى للابحاث المتميزة بالمؤتمر. يذكر ان المؤتمر يقام بمشاركة فعالة من الجهات البحثية والدولية والأكاديمية منها: منظمة الصحة العالمية، المعهد الدولي للأمراض المعدية بتكساس، الاتحاد الافريقي، اتحاد الجامعات الافريقية، بنك المعرفة المصري، معهد الفيروسات الطبي بجامعة ألم بألمانيا، مركز النانوتكنولوجي بجامعة زويل، الجامعة الالكترونية بغانا، جامعة كولورادو، دار نشر مالتي أدفانسد بكندا، أكاديمية البحث العلمي وجهاز شؤن البيئة والعديد من الجهات الدولية والمحلية المهتمة.

كما تطرق الاجتماع عرض لخدمات المنصة الالكترونية للمؤتمر والتي تم تصميمها بدعم من بنك المعرفة المصري والتي تعد أول منصة لمؤتمر الكتروني لبنك المعرفة وكما وجه فضيلة رئيس الجامعة بتعزيز دور مؤسسة الازهر فى الدعاية السياحية لمصر وضرورة تقديم خدمة من خلال تقديم جولة سياحية افتراضية على موقع المؤتمر من خلال نشر العديد من الفيديوهات المتعلقة بأفضل المزارات السياحية فى مصر، والتى من خلالها يتعرف المتابعون من شتى بقاع العالم عن كنوز مصر السياحية دعما لهذا القطاع الهام.

كما حرص رئيس الجامعة على التاكيد على أهمية عمل التغطية الاعلامية المناسبة لحجم المؤتمر والقيادات المشاركة به من خلال عرض كامل للمؤتمر (والذي سيبث على منصة زووم) على قنوات التليفزيون المحلية والعالمية وقنوات اتحاد الجامعات الإفريقية وبنك المعرفة المصرى، وكذلك نشر وقائع المؤتمر من خلال اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعى.

وفي الجلسة الافتتاحية سيتم تكريم عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ومها الرباط المدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلا لورانس مدير بنك المعرفة المصري.

موضوعات متعلقة

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث دبلوم صنايع 2020

تنسيق الكليات 2020.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

اختفت بالشرقية وعثر على جثتها بالدقهلية.. فريق لكشف غموض مقتل «أروى»

رابط natega fany emis gov eg للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

كيف فسر يوسف إدريس حزنه من تتويج نجيب محفوظ بنوبل؟

«من يستحق نوبل؟».. نجيب محفوظ يجيب

تعرف على حكاية ضرب «المويلحي» بالـ«قفا» وكيف شمت أحمد شوقي فيه؟

نجم الساعة

«30 يوم تحدي».. الرياضة تجمع المصريين على قلب رجل واحد

منوعات

باعت 1.4 مليون قطعة.. كمامة مصنوعة من «الحشيش» تثير الجدل

تنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة 2020.. الحد الأدنى للكليات والمعاهد والرابط

منها البطيخ.. أطعمة يمكن تناولها لتخفيف آلام الصداع

«تعمل كفلتر للبشرة».. اللحية تحمي الرجال من الإصابة بالسرطان

مقالات الرأي
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «٢»
ماجد حبته
نهاية السراج.. رئيس حكومة نفسه!
ماجد حبته
على.. التطبيع.. وتكيّة أم على
المزيد

الثقافة

أدباء الأقاليم: الشللية والمحسوبية تسيطران على الواقع الثقافي

زواج أديب نوبل: عائلة إقطاعية تكفلت بزواجه.. وجاهين برئ من كشف سره

يسري حسان: «المصري بسلامته» عن الازدواجية بين الشعارات والممارسات

«تحت جناحي عصفور» أحدث إبداعات الشاعر جمال القصاص