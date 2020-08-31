بعد خطاب السيسي.. كيف تصدر «هاشتاج» شعب مصر معاك ياريس «تويتر»

خلال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الأمس، تحدث عن عدد من النقاط التي تشغل المواطن المصري، وعلى رأسها قانون التعدي على الأراضي الزراعية، وقانون التصالح على الأراضي، والرسائل الموجهة ضد مصر من القنوات الإخوانية مثل الشرق ومكملين وغيرها، واعتبر أن تصديه لهذه الظاهرة هو لمصلحة الشعب المصري، ومن هنا انطلق هاشتاج #شعب مصر معاك ياريس على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن تأييد كلمات الرئيس، وأن ما يقوم به هو بالفعل للصالح العام.نرصد في السطور التالية ردود الأفعال من خلال تحليل وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الخطاب، عبر مجموعة من الأدوات، التي رصدت ردود أفعال المغردون خلال الفترة من انتهاء الخطاب وحتى تلك اللحظة.حسب أداة "Twitter Snapshot" أحدثت التغريدات الأخيرة حول # شعب_مصر_معاك_ياريس إجمالي 151،784 ظهورًا محتملًا ووصولًا محتملًا فريدًا يصل إلى 66685، تظهر الأشرطة في الصورة التالية عدد التغريدات التي أرسلها المستخدمون مع هذا العدد الكبير من المتابعين.وفي الدقائق العشر الماضية، كانت هناك 100 تغريدة، ومن بين تلك التغريدات كان هناك 26 تغريدة منتظمة و59 إعادة تغريد و15 ردًا، ومن خلال أداة تم تحليل أحدث 100 تويتة، وجد أن 81 تويتة لصالح هذا الهاشتاج، استخدمها 37 مستخدما، وتفاعل عليها 16246 مغردا، وأن هناك 66 ردا عليها.ومن خلال أداة "tweet blinder" يظهر عدد التغريدات خلال تلك الفترة أيضًا.