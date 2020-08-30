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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إجراء تحليل PCR للقادمين لـ4 مطارات مصرية أول سبتمبر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:11 م
الطيران المدني
الطيران المدني
فاتن غلاب
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وجّه الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، جميع شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين، بأنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى تلك المطارات بعمل تحليل الـPCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات.

بحسب بيان لوزارة الطيران المدني، اليوم الأحد، فإن ذلك يأتي في حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء تحليل الـPCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارًا أمريكيًا.

ويطبق القرار اعتبارًا من 1 سبتمبر 2020، إلى حين إصدار تعليمات أخرى.

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