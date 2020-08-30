حملات لإزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفرالشيخ (صور)

شهدت قرى الجزيرة والبصراط وبرنبال بمركز ومدينة مطوبس وقلين وسيدي سالم وبيلا وقرية محلة موسى بمحافظة كفرالشيخ، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، استكمالًا لأعمال الموجة الـ16 لإزالة مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ حملة إزالة لتعديات قرى الجزيرة والبصراط وبرنبال بمركز ومدينة مطوبس، حيث تم تنفيذ 27 قرار إزالة على أرض أملاك الدولة لمن تم رفض طلبات التقنين لهم، ولمن تمت الموافقة، ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة بإجمالي 64 فدانا.وكذلك تنفيذ 6 حالات تعد على الأرضي الزراعية بقلين على مساحة 850 مترا، وتنفيذ حالة إزالة مخالفة في قرية الروضة التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمساحة 8350 مترا، وتنفيذ 4 قرارات إزالة برئاسة رئيس المدينة ومسئول الإزالات والمشرف العام المرافق بمرافقة الرائد لطفي السيد، نائب مأمور قسم شرطة بيلا، والقوة المرافقة له، وتنفيذ 18 حالة تعد بنطاق وحدة قرية محلة موسى، منها 8 تعديات على الأرض الزراعية و10 أملاك دولة.