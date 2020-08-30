في ليلة روحانية.. الحضرة الصوفية بضيافة أوبرا الإسكندرية

استضافت دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم، حفلًا فنيًا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني وسط أجواء روحانية بديعة تشدو معها النفوس بذكر الله، حيث تجسد الفرقة شكل الحضرات المصرية التي تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمي للتراث الصوفي.وتضمن برنامج الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية منها «القصيدة المحمدية.. يا جمال الوجود.. يا رسول الله يا حبيبي.. نحن في ساحة الحسين نزلنا.. ياسعد من رأك يا تهامي.. يا من له سجد البعير توددا.. أحبك حبين..إذا ذكرتك.. يا رايح المدينة سلم لي على النبي.. يا ساكني البطحاء..مدد يا سيدة..جزاك الله يا مختار عنا..زهراء يا زهراء.. بالإضافة الى وصلة من الذكر فى حب رسول الله».يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الإشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم.وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.