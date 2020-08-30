الهواري: السيسي أول رئيس يولي المشروعات القومية اهتمامًا كبيرًا

أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالافتتاحات التى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، إضافة إلى مشروع تطوير محور المحمودية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يولي ملف المشروعات القومية والتنموية اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق، ويُحقق ذلك الإنجاز التاريخي على أرض الواقع وبشكل واضح وملموس.وأضاف "الهواري"، في بيان له اليوم الأحد، أن الافتتاحات المتتالية للمشروعات القومية التنموية يحمل العديد من الدلالات والرسائل العالمية الإيجابية، أهمها أن إرادة الدولة المصرية قائمة ولن يثنيها ويعيقها عن تحقيق أهدافها أي تحديات مهما كان حجمها، بالإضافة إلى عمل الدولة وفق خطط واضحة موضوعة بكل دقة وفق قراءة ورؤية جيدة للواقع.وأوضح القيادي بحزب "مستقبل وطن"، أن الرسائل التي حملتها أيضًا كلمة الرئيس السيسي، تبرز قوة الدولة وحجم ما تمتلكه من مقومات قادرة على مواجهة الأزمات وفق أسس علمية، مضيفًا أن افتتاح مثل هذه المشروعات تُحرك عددًا من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم يسهم في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وإيجاد بدائل للتشغيل أمام الخريجين، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو.